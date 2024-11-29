В ООН подтвердили планы Ирана запустить новейшие центрифуги для обогащения урана

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В ООН подтвердили заявления Ирана о готовности ввести в строй несколько тысяч наиболее технологичных центрифуг для обогащения урана на иранских предприятиях в Фордо и Натанзе, сообщает в пятницу Associated Press (AP) со ссылкой на МАГАТЭ.

"В заявлении МАГАТЭ говорится, что Иран проинформировал агентство о планах использовать новые центрифуги для обогащения урана до 5%", - отмечает AP.

В то же время, поясняет AP, этот уровень обогащения намного ниже, чем 60%, до которого Иран сейчас обогащает уран на других агрегатах. Также неясно, начали ли иранские специалисты загружать уран в новые центрифуги.

Ранее в МИД Ирана сообщили о готовности страны ввести в действие несколько тысяч новых передовых центрифуг отечественного производства в ответ на резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ.

Совет управляющих МАГАТЭ на прошлой неделе принял резолюцию, осуждающую Иран за неспособность в полной мере сотрудничать с агентством по ядерной проблеме.

По словам дипломатов, 19 членов совета проголосовали за резолюцию, в то время как Россия, Китай и Буркина-Фасо выступили против, 12 воздержались и один не голосовал.

Резолюция была выдвинута Францией, Германией и Великобританией при поддержке США.

Позже в пятницу у Ирана запланированы переговоры с "евротройкой" по вопросу иранской ядерной программы.