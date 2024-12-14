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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 09:00

В Иране объяснили расширение инспекций МАГАТЭ активизацией работы над ядерной программой

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Тегеран договорился с МАГАТЭ о расширении инспекций на иранских ядерных объектах, так как это необходимо с учетом расширения работ по мирной ядерной программе, заявил в субботу глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаббад Эслами.

"Если речь идет о мирном атоме, ядерных материалах, то когда мы наращиваем свои операции, то, конечно, это приводит и к увеличению количества инспекций (МАГАТЭ - ИФ). Это нормально", - приводят его слова официальные иранские СМИ.

"Раз мы наращиваем наши возможности, то естественно, что и инспекций будет больше", - добавил Эслами.

Он заверил, что иранская сторона "не создавала и не будет создавать препятствий инспекциям".

Иран МАГАТЭ
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