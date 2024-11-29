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В Тбилиси протестующие забрасывают полицейских пиротехникой и бутылками с краской

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - На акции у здания парламента Грузии вечером в пятницу протестующие начали бросать в полицейских пиротехнические изделия и бутылки с краской.

В миреНа протестной акции в Тбилиси задержаны 43 участника, пострадали 32 полицейскихНа протестной акции в Тбилиси задержаны 43 участника, пострадали 32 полицейскихЧитать подробнее

По информации грузинского МВД, в результате этих действий пострадал один полицейский.

Отделившаяся от манифестантов на проспекте Руставели группа молодых людей направилась в сторону полицейского кордона и стала провоцировать полицейских. В эти минуты в сторону участников акции выдвинулся большой отряд спецназа и водометная машина.

Грузия Тбилиси протесты евроинтеграция
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