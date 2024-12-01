Президент Грузии призвала назначить новые парламентские выборы

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляет, что для нормализации ситуации, связанной с массовыми протестами в Тбилиси, необходимо назначить новые парламентские выборы.

"Сейчас в Конституционном суде рассматриваются иски президента и оппозиционных партий о нелегитимности состоявшихся выборов. У суда и его судей есть в руках уникальная возможность решить этот глубокий для страны кризис в конституционных рамках. Но Конституционный суд сегодня бездействует, не рассматривая поступившие иски", - сказала Зурабишвили на брифинге.

По ее словам, если Конституционный суд примет решение о нелегитимности состоявшихся в октябре парламентских выборов, это вернет страну в спокойное русло, так как конституционно появится возможность назначения новых выборов.

Ранее она заявила, что решением правящей партии "Грузинская мечта" остановить переговоры по вступлению в Евросоюз "была поставлена окончательная точка в конституционном перевороте, начатом несколько месяцев назад действующими властями". Зурабишвили отказалась покидать президентский пост, так как считает нелегитимным нынешний состав парламента.