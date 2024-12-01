Поиск

Президент Грузии призвала назначить новые парламентские выборы

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляет, что для нормализации ситуации, связанной с массовыми протестами в Тбилиси, необходимо назначить новые парламентские выборы.

В миреЗурабишвили отказалась уходить с поста президента Грузии по истечении срока полномочийЧитать подробнее

"Сейчас в Конституционном суде рассматриваются иски президента и оппозиционных партий о нелегитимности состоявшихся выборов. У суда и его судей есть в руках уникальная возможность решить этот глубокий для страны кризис в конституционных рамках. Но Конституционный суд сегодня бездействует, не рассматривая поступившие иски", - сказала Зурабишвили на брифинге.

По ее словам, если Конституционный суд примет решение о нелегитимности состоявшихся в октябре парламентских выборов, это вернет страну в спокойное русло, так как конституционно появится возможность назначения новых выборов.

Ранее она заявила, что решением правящей партии "Грузинская мечта" остановить переговоры по вступлению в Евросоюз "была поставлена окончательная точка в конституционном перевороте, начатом несколько месяцев назад действующими властями". Зурабишвили отказалась покидать президентский пост, так как считает нелегитимным нынешний состав парламента.

Саломе Зурабишвили Евросоюз Грузинская мечта Тбилиси Грузия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Тбилиси протестующие запускают в здание парламента пиротехнику и кидают камни

В Тбилиси протестующие запускают в здание парламента пиротехнику и кидают камни

Что произошло за день: воскресенье, 1 декабря

Трамп решил назначить советником по Ближнему Востоку миллиардера Массада Булоса

Трамп решил назначить советником по Ближнему Востоку миллиардера Массада Булоса

В городах Грузии начались акции с требованием проведения новых выборов

В городах Грузии начались акции с требованием проведения новых выборов

Хуситы объявили о ракетном ударе по Тель-Авиву, Израиль сообщил о сбитой ракете

Хуситы объявили о ракетном ударе по Тель-Авиву, Израиль сообщил о сбитой ракете

Президент Ирана призвал исламский мир помочь в урегулировании кризиса в Сирии

В Грузии следствие выяснит цели прибытия в страну задержанных иностранцев

Военная операция на Украине

Потери ВСУ на курском направлении за время боевых действий превысили 37,1 тыс. человек

Швеция может отправить часть своих заключенных в Эстонию из-за нехватки мест в тюрьмах

Швеция может отправить часть своих заключенных в Эстонию из-за нехватки мест в тюрьмах

Премьер Грузии отметил, что акции в Тбилиси не были мирными

Премьер Грузии отметил, что акции в Тбилиси не были мирными
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });