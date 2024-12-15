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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 16:24

Польша провела учения с боевой стрельбой из РСЗО по целям в Балтийском море

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Польские военные провели боевые учебные стрельбы из реактивных систем залпового огня Homar-K (польское название РСЗО K239 Chunmoo) по целям в акватории Балтийского моря, сообщила пресс-служба министерства национальной обороны Польши.

"Приобретенные Польшей системы залпового огня Homar впервые произвели выстрелы. На полигоне в Устке (Центральный полигон польских ВВС на побережье Балтики - ИФ) их расчеты поразили цели, расположенные в Балтийском море, на дальностях до 80 км", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что "это важная веха в строительстве польских ракетных войск".

Homar-K - название "полонизированных" версий южнокорейской РСЗО K239 Chunmoo, которые, в частности, отличает использование польских колесных платформ Jelcz. Поставки этого вооружения в Польшу начались после прохождения польскими солдатами обучения обращению с этими реактивными системами залпового огня в Южной Корее в конце августа 2023 года.

Как сообщалось, ранее для польской армии в Южной Корее были заказаны танки K2, самоходные гаубицы K9, РСЗО K239 Chunmoo и легкие самолеты FA-50. Часть этих вооружений уже доставлена в Польшу.

Польша Балтийское море Южная Корея
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