Более 80% финнов положительно относятся к членству страны в НАТО

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Большинство граждан Финляндии по-прежнему положительно относятся к членству страны в НАТО, но поддержка немного ослабла по сравнению с прошлым годом.

"Наметился явный спад доверия к проведению внешней политики... Позитивное отношение финнов к членству в НАТО снизилось, но остается высоким", - пишет в среду портал телерадиовещания Yle.

Согласно недавнему опросу, проведенному Национальным советом по оборонному планированию (MTC), 82% респондентов заявили, что положительно относятся к членству Финляндии в НАТО, что на шесть процентных пунктов меньше, чем в прошлогоднем опросе.

Восприятие положительного влияния оборонительного альянса на безопасность Финляндии также ухудшилось.

Тем не менее, НАТО по-прежнему явно находится на переднем крае в этом отношении по сравнению с ЕС, ООН или ОБСЕ в качестве поставщика безопасности, отмечает портал.

Самое очевидное изменение касается внешней политики, которую 67% респондентов считают хорошо управляемой. Этот показатель является самым низким в опросах с 2016 года и явно ниже прошлогодних 79%, что являлось самым высоким показателем за более чем десятилетие.

Обнародованное Минобороны исследование проводилось компанией Taloustutkimus Oy по заказу МТС среди 1 112 человек в возрасте от 15 до 79 лет.

Финляндия вступила в НАТО в начале апреля 2023 года.