В ЕС удовлетворены исходом южнокорейского кризиса

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) Набиля Массрали распространила заявление, в котором приветствуется отмена военного положения в Южной Корее.

"Европейский союз приветствует отмену чрезвычайного военного положения после того, как Национальное собрание проголосовало за его отклонение", - говорится в коммюнике ЕВС, опубликованном в среду.

В документе сказано, что ЕС подтверждает "тесное стратегическое партнёрство с Республикой Корея, основанное на общих интересах и общих ценностях демократии, прав человека и верховенства закона".

Во вторник президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение "в связи с антиправительственной активностью". Через несколько часов он заявил, что согласен отменить военное положение, это решение поддержало правительство страны.

Решение президента о введении военного положения вызвало непонимание как в правящей партии "Сила народа", так и у оппозиционеров из Демократической партии, которые назвали принятые меры антиконституционными. В итоге парламент единогласно проголосовал за отмену военного положения. Согласно Конституции Южной Кореи, в таких случаях президент страны обязан выполнять распоряжения парламента.