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Глава британского МИД призвал коллег из стран-членов ОБСЕ активизировать поддержку Украины

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Страны ОБСЕ для обеспечения безопасности Европы должны активизировать поддержку Украины, заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.

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"Все государства-участники ОБСЕ должны поддерживать Украину настолько активно, насколько это возможно, и до тех пор, пока это необходимо", - приводятся на сайте британского правительства слова Лэмми перед заседанием Совета глав МИД ОБСЕ.

По утверждению министра, это важно в условиях "усиления действий России на Украине", когда Москва, якобы, "все больше втягивает Иран и КНДР в незаконную войну в Европе".

"Европейская безопасность зависит от того, смогут ли все государства противостоять" России, подчеркнул он.

Лэмми заверил, что "Великобритания будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

Ранее МИД РФ сообщил, что 5-6 декабря в Валлетте (Республика Мальта) состоится 31-е заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ, в нем запланировано участие главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Великобритания ОБСЕ Мальта Лавров
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