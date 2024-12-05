Что случилось этой ночью: четверг, 5 декабря

Вотум недоверия правительству Франции, мирная акция в Тбилиси, Усманов покинул пост президента федерации фехтования

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Национальное собрание Франции вынесло вотум недоверия правительству. Процедура состоялась впервые с 1962 года.

- В Грузии задержан один из лидеров оппозиции Алеко Элисашвили. МВД обвиняет его в нападении на председателя "Национального конгресса азербайджанцев Грузии" Али Бабаева.

- Акция протеста в Тбилиси прошла в мирной обстановке. Время от времени раздавались выстрелы фейерверков, но не в полицейских, как в предыдущие ночи, а в небо.

- Усманов приостановил работу во главе Международной федерации фехтования. Врио президента FIE назначен грек Эммануэль Кациадакис.

- Трамп хочет достичь соглашения между Израилем и ХАМАС до инаугурации. Об этом утверждает премьер-министр Катара.