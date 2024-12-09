Премьер Сирии заявил, что правительство продолжает работу

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали заявил, что кабинет министров продолжает исполнять свои обязанности и после перехода власти к Дамаске к вооруженной оппозиции, сообщает в понедельник Associated Press (AP).

"Мы стараемся, чтобы переходный период прошел быстро и гладко", - цитирует AP премьера.

Аль-Джалали отметил, что правительство действует в координации с оппозиционерами. Он добавил, что ситуация с безопасностью улучшается.

По данным AP, на улицах Дамаска в понедельник спокойно. Некоторые люди продолжают праздновать смену власти. Гражданские лица снова перемещаются на своих транспортных средствах, но общественный транспорт не работает.

Большинство магазинов и государственных учреждений остаются закрыты. В продуктовые лавки выстроились длинные очереди.

В некоторых районов заметно присутствие вооруженных лиц.

На прошлой неделе вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.

Ранее в понедельник в сирийской оппозиции заявили, что возглавляемый ею новый руководящий орган "рассчитан на переходный период продолжительностью 18 месяцев, в частности, полгода будет отведено на разработку новой конституции".