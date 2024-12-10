СГБ Грузии заявила о планах оппозиции сорвать избрание президента

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Служба госбезопасности Грузии заявила, что организаторы протестных акций планируют сорвать избрание президента республики 14 декабря и для этого попытаются максимально обострить ситуацию, в результате чего до конца недели могут погибнуть несколько человек.

"Жертвами людей организаторы преступных действий попытаются усилить протестный заряд и поощрить радикальные настроения, которые по их замыслу должны перерасти в неконтролируемые процессы, и обвинить во всем этом правительство", - сообщает СГБ.

Спецслужба призвала граждан проявлять максимальную осторожность, чтобы не стать участником или жертвой замысла организаторов протестов.