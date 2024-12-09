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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 17:32

Великобритания приостановит поддержку правительства Грузии

Великобритания приостановит поддержку правительства Грузии
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Великобритания приостанавливает программную поддержку правительства Грузии и ограничивает сотрудничество в сфере обороны, заявил глава британского МИД Дэвид Лэмми.

"В свете текущих событий Великобритания немедленно приостанавливает программную поддержку правительства Грузии, ограничивает сотрудничество в сфере обороны и сокращает взаимодействие с представителями правительства "Грузинской мечты" до тех пор, пока не будет остановлен отход от европейских демократических норм и свобод", - говорится в заявлении Лэмми, которое опубликовало посольство Великобритании в Тбилиси.

Глава МИД при этом отметил, что "Соединенное Королевство продолжит поддерживать народ Грузии и поддерживать его право выбирать будущее своей страны".

"Шокирующие сцены насилия против протестующих и журналистов со стороны грузинских властей неприемлемы и должны быть прекращены. Эти действия наносят ущерб международным позициям Грузии и противоречат конституционным обязательствам Грузии по отношению к европейскому будущему", - заявил Лэмми.

Протесты в Грузии начались после решения правящей партии "Грузинская мечта" отложить переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года. Акции в Тбилиси и других городах республики продолжаются с конца ноября.

Протесты в Тбилиси

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Великобритания Грузинская мечта Грузия Дэвид Лэмми
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