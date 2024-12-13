Си Цзиньпин не будет присутствовать на инаугурации Трампа

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин не приедет в Вашингтон в следующем месяце в качестве гостя на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на осведомленные источники.

Ожидается, что посол Китая в США и его супруга примут участие в инаугурации, что является стандартной практикой.

Источники сообщили CBS News, что к ним могут присоединиться другие официальные лица из Пекина.

Ранее сообщалось, что Трамп пригласил Си Цзиньпина на свою инаугурацию, запланированную на 20 января 2025 года.