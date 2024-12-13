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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Си Цзиньпин не будет присутствовать на инаугурации Трампа

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин не приедет в Вашингтон в следующем месяце в качестве гостя на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на осведомленные источники.

Ожидается, что посол Китая в США и его супруга примут участие в инаугурации, что является стандартной практикой.

Источники сообщили CBS News, что к ним могут присоединиться другие официальные лица из Пекина.

Ранее сообщалось, что Трамп пригласил Си Цзиньпина на свою инаугурацию, запланированную на 20 января 2025 года.

Вашингтон Си Цзиньпин Дональд Трамп Китай США
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