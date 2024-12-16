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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:23

Палестина запросила у США военную помощь для борьбы с боевиками в Дженине

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Палестинская администрация обратилась за помощью к США для проведения операции по восстановлению контроля над городом Дженин и его лагерем беженцев, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

"Палестинская администрация передала Фенцелю (Майк Фенцель, координатор по безопасности США - ИФ) список оборудования и боеприпасов, в которых срочно нуждаются палестинские силы безопасности", - сообщает портал.

Axios напомнил, что любая военная помощь Палестинской администрации может быть оказана только с одобрения Израиля.

Отмечается, что официальные лица администрации президента США Джо Байдена попросили израильтян одобрить срочную поставку боеприпасов, касок, бронежилетов, радиостанций, приборов ночного видения, костюмов для обезвреживания взрывчатых веществ и бронированных автомобилей.

Официальные лица Палестины и США заявили, что палестинское руководство начало операцию в Дженине из-за опасений, что боевики-исламисты, осмелевшие после того, как вооруженные повстанцы взяли под свой контроль Сирию, могут попытаться свергнуть Палестинскую администрацию.

По словам одного из палестинских чиновников, Аббас (Махмуд Аббас, глава Палестинской национальной администрации (ПНА) - ИФ) и его команда обеспокоены тем, что произошедшее в Алеппо и Дамаске вдохновит палестинские исламистские группировки.

По его словам, Египет, Иордания и Саудовская Аравия поддерживают операцию в Дженине.

Палестина США
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