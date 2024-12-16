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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 13:46

Палестинские медики заявили о гибели 45 тыс. человек в Газе из-за атак Израиля

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В результате израильских атак по сектору Газа погибли более 45 тыс. человек, почти 107 тыс. пострадали, сообщает в понедельник Al Jazeera со ссылкой на данные палестинских медиков.

По данным служб здравоохранения сектора Газа, за все время конфликта Израиля и ХАМАС в анклаве погибли как минимум 45 028 человек, 106 962 получили ранения.

При этом за последние 24 часа в ходе израильских атак погибли 52 палестинца и 203 пострадали.

Израильская сторона неоднократно выражала сомнения в точности передаваемых палестинской стороной данных о погибших.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС.

Хроника 07 октября 2023 года – 16 декабря 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль сектор Газа
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