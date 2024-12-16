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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 13:46

В МИД Белоруссии назвали размещение в республике "Орешника" превентивной мерой

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Размещение в Белоруссии российского ракетного комплекса средней дальности "Орешник" является превентивной мерой против агрессии в отношении страны, заявил в понедельник замглавы белорусского МИД Юрий Амбразевич.

"Это превентивная мера для того, чтобы успокоить некоторые умы, которые уже готовы воевать против Беларуси, как отметил президент", - сказал он на заседании Консультативного совета по делам белорусов зарубежья.

Амбразевича цитирует госиздание "Беларусь сегодня".

Замглавы МИД отметил, что "обстановка в мире и вокруг Беларуси остается такой же сложной, как и в течение последних лет, продолжается рост вооруженных очагов напряженности, один из которых полыхает на юге наших границ, грозит взорваться Ближний Восток".

"Минск не может не беспокоить накопление военного потенциала НАТО у белорусских границ. Постоянно происходит наращивание войск НАТО вблизи белорусских рубежей на западном направлении, что вызывает дополнительный рост напряженности. Нас не может не беспокоить этот факт", - подчеркнул он.

Как сообщалось, президенты Белоруссии и России выразили готовность в 2025 году разместить комплекс "Орешник" и другое новейшее российское вооружение на белорусской территории.

Белоруссия Орешник
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