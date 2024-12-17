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Великобритания ввела санкции еще против 20 танкеров за перевозку российской нефти

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Великобритания включила в санкционные списки по России 20 нефтяных танкеров. Об этом свидетельствуют обновленные данные британского правительства по санкциям.

На суда были наложены ограничения за перевозку российской нефти или нефтепродуктов в третьи страны.

Под санкции попали следующие суда: Junia, Mianzimu, Bull, Marathon, Pontus, Garasan, Facca, Sagitta, Fast Kathy, Mu Dan, Ocean Faye, Swiftsea Rider, Minerva M, Andaman Skies, Moti, Asher, Lang Ya, Laconia, Nurkez, Sagar Violet.

После обновления санкции Великобритании распространяются на более чем 100 танкеров, перевозивших нефть РФ.

Великобритания РФ
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