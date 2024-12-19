Каллас заявила, что торговая война между США и ЕС будет выгодна только Китаю

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Если избранный президент США Дональд Трамп введет обещанные им ранее пошлины на продукцию ЕС, то выгоду это принесет только Китаю, заявила в четверг глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"В торговых войнах не бывает победителей. Это очевидно... Если у США и ЕС начнется торговая война, то смеяться от этого будет Китай", - заявила Каллас журналистам перед встречей глав стран ЕС.

По ее словам, США и ЕС должны держаться вместе, если Вашингтон намерен эффективно противостоять Пекину.

Трамп неоднократно заявлял о намерении ввести пошлины на поставляемую в США продукцию, в том числе из ЕС, Канады, Мексики и Китая.