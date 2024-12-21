Число погибших в Магдебурге при въезде автомобиля в толпу достигло пяти

Фото: Jan Woitas/picture alliance via Getty Images

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Не менее пяти человек, включая маленького ребенка, погибли в немецком Магдебурге, где накануне автомобиль врезался в толпу на рождественской ярмарке, сообщает в субботу агентство Associated Press.

Еще не менее 200 человек получили ранения.

Ранее сообщалось о двух жертвах происшествия.

Подозреваемый задержан. Это 50-летний врач, выходец из Саудовской Аравии, который уже почти двадцать лет живет в Германии.

Представитель местных властей ранее заявил, что, по предварительным данным, речь идет о предумышленном нападении.