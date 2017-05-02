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Спорт Кубок конфедераций-2017

Почти 300 тыс. билетов продано на матчи Кубка конфедераций в РФ

На матч Россия - Португалия билетов уже не осталось

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Поклонники футбола раскупили почти 300 тыс. билетов на матчи Кубка конфедераций-2017, который пройдет в России, заявил журналистам в Сочи вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"На Кубок конфедераций продано около 300 тысяч билетов. 90 процентов - это российские болельщики", - подчеркнул Мутко.

Кубок конфедераций-2017

По его словам, среди иностранных болельщиков очень активно покупают билеты чилийцы, немцы, мексиканцы и американцы.

"На матч Россия - Португалия все билеты проданы", - сказал вице-премьер.

Он также сказал, что продажа билетов на матчи Кубка конфедераций активизировалась, когда открылись билетные центры.

"Введена так называемая четвертая категория билетов для российских болельщиков, где цена билета - от 960 рублей", - отметил Мутко.

По его словам, больше всего билеты покупают на матчи в Санкт-Петербурге.

Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Петербурге, Казани и Сочи.

В турнире примут участие победители каждого из шести континентальных чемпионатов, а также действующие чемпионы мира и Европы и сборная страны-хозяйки: Камерун (обладатель Кубка африканских наций 2017), Чили (обладатель Кубка Америки 2015), Германия (чемпион мира 2014), Австралия (обладатель Кубка Азии 2015), Новая Зеландия (победитель Кубка наций Конференции футбола Океании 2016), Мексика (от Конференции футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна, победитель стыкового матча между обладателями Золотого кубка 2013 и Золотого кубка 2015), Португалия (чемпион Европы 2016), а также Россия.

Теги: футбол, Кубок конфедераций, Виталий Мутко
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