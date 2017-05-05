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Спорт Кубок конфедераций-2017

Братья Березуцкие не сыграют за сборную России на Кубке конфедераций

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сообщил, что защитники московского ЦСКА братья Алексей и Василий Березуцкие не сыграют на Кубке конфедераций 2017 года.

"Пару дней назад побывал на базе ЦСКА в Ватутинках, пообщался с Виктором Гончаренко (тренер ЦСКА - ИФ), а также с братьями. И услышал окончательный ответ: на Кубке конфедераций они сыграть не смогут", - цитирует "Спорт-Экспресс" Черчесова.

"Не случайно тот же Василий выходит за ЦСКА через раз. Это говорит о том, что ему и в чемпионате России требуется дополнительное время на восстановление. То, что мы видим в плане игры, нас устраивает. Но состояние своего организма и уровень готовности знают только они. И они почувствовали, что на этот турнир их не хватит", - добавил он.

В начале марта Березуцкий принял решение приостановить выступления за национальную сборную России, решение было согласовано с тренерским штабом.

Черчесов сообщил, что 15 мая отправит в ФИФА расширенный список игроков сборной России на Кубок Конфедераций. "По регламенту ФИФА мы должны предоставить расширенный список на Кубок Конфедераций не позднее 18 мая. Думаю, мы уже 15-го назовем 30 футболистов, которые в него войдут. Пусть игроки, находящиеся в списке, знают об этом почти за неделю до конца чемпионата, - чтобы мысленно планировать не отпуск, а работу в сборной", - сказал тренер.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Теги: футбол, Кубок конфедераций, Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Станислав Черчесов
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