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Перуанскую болельщицу задержали на Красной площади за карманную кражу

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Московские полицейские задержали на Красной площади болельщицу из Лимы, приехавшую два дня назад в Россию на Чемпионат мира по футболу.

"Эви Патриция Кавессас Аяма была задержана накануне на Красной площади за карманную кражу. В настоящее время она находится в изоляторе временного содержания на Петровке 38", - сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь столичного ОНК Иван Мельников.

По его словам, перуанская болельщица планировала посетить матч Перу-Дания, который пройдет 17 июня в Саранске. На родине женщина работала в сфере торговли и занималась поставкой продуктов в магазины. В Лиме ее ждут 17-летняя дочь и мама.

Как отметил Мельников, гражданка Перу "не жалуется на условия содержания и вполне довольна питанием".

"Также женщина рассказала, что не сопротивлялась задержанию, а сотрудники полиции в свою очередь вели себя корректно", - отметил Мельников.

"Она пожаловалась на аллергию и боли в горле в связи с чем мы попросили администрацию ИВС предоставить ей консультацию врача. Руководство изолятора нас заверило, что все будет организовано", - сказал представитель столичного ОНК.

В отношении болельщицы полиция возбудила уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Наказание по данной статье предусматривает как штраф в размере до 200 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы на срок до двух лет, а также лишение свободы на срок до пяти лет. В ближайшее время, отметил Меньшиков, ОНК оповестит о случившемся консульство Перу.

Теги: Москва, ЧМ-2018
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Команда И В Н П О
ПортугалияПортугалия00000
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