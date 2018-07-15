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ЧМ-2018. Обобщение

"Интерфакс" подводит итоги чемпионата мира-2018, завершившегося в России в воскресенье

ЧМ-2018. Обобщение
Фото: ТАСС, Роман Пименов

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Матчем Франция - Хорватия завершился в России чемпионат мира-2018 по футболу. "Интерфакс" подводит итоги турнира.

Франция – чемпион

Сборная Франции стала двукратным чемпионом мира. В финале в Москве французы добились победы над национальной командой Хорватии со счетом 4:2. Ранее французы выигрывали ЧМ ровно 20 лет назад – на домашнем чемпионате.

Что касается сборной Хорватии, то для нее серебро – наивысшее достижение на чемпионатах мира. Ранее она один раз завоевала бронзу, причем сделала это как раз в 1998 году во Франции

Лауреаты ЧМ-2018

После финала Франция – Хорватия организаторы объявили имена лауреатов турнира. Золотой мяч вручен лучшему игроку чемпионата мира полузащитнику сборной Хорватии Луке Модрич. Золотая бутса - форварду сборной Англии Гарри Кейну, который забил шесть мячей. Примечательно, что все шесть его голов были проведены на групповом этапе.

Золотая перчатка была вручена лучшему вратарю турнира бельгийцу Тибо Куртуа. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим молодым игроком чемпионата мира.

Аргентинец Нестор Питана, обслуживавший финал ЧМ-2018, признан лучшим арбитром.

Достижение Дешама

Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам – третий представитель мирового футбола, который выиграл ЧМ и в качестве игрока, и, будучи тренером. Ранее это сделали Марио Загалло (Бразилия) и Франц Беккенбауэр (Германия).

Лучшее достижение сборной России

Впервые в истории чемпионатов мира сборная России, образованная в 1992 году, смогла выйти в плей-офф турнира. Кроме того, россияне тут же обновили свое достижение, дойдя четвертьфинала, и, как показал ход матча с Хорватией, были близки к тому, чтобы повторить успех сборной СССР образца 1966 года. На ЧМ-1966 советские футболисты добрались до полуфинала и заняли в итоге четвертое место.

Феерия автоголов

На чемпионате мира в России установлен рекорд автоголов. Здесь свои ворота поразили 12 игроков. Из них двое – футболисты сборной России: Денис Черышев и Сергей Игнашевич. Автогол состоялся и в финале: хорват Марио Манджукич неудачно действовал в своей штрафной в игре с Францией. Он же стал автором последнего гола на ЧМ, поразив ворота французов.

Посещаемость – почти 100%

Международная федерация футбола отметила почти 100-процентную посещаемость матчей чемпионата мира 2018 года в России

"Посещаемость составила 98%, все стадионы полны, так и будет продолжаться до конца соревнования. Основное количество болельщиков составили, конечно же, россияне, среди иностранцев лидируют болельщики из США, Германии и Бразилии. Фан-зоны посещали до полумиллиона гостей в дни игр, это очень высокий показатель. 160 миллионов по всему миру следит за трансляциями, обратная связь со стороны СМИ была положительной", - заявил директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит на 2-й Международной конференции "Экономика футбола" в Москве.

ЧМ без допинга

Из собранных у игроков чемпионата мира по футболу 2018 года почти 4 тысяч образцов ни одного положительного допинг-теста не выявлено, сообщила пресс-служба ФИФА.

Предварительный тестовый пул составлял более 1500 игроков, но в итоге он был увеличен. Всего с января проведено 2037 тестов, что позволило собрать 3985 образцов.

Вместе с тем ФИФА отметила, что у одного игрока тест дал положительный результат, но у него есть терапевтическое исключение, разрешающее применение данного препарата.

Финал чемпионата мира-2018

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Теги: футбол, ЧМ-2018

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Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилия2:0МексикаМексика
БельгияБельгия3:2ЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвеция1:0ШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбия1:1
(3:4)		АнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвай0:2ФранцияФранция
БразилияБразилия1:2БельгияБельгия
РоссияРоссия2:2
(3:4)		ХорватияХорватия
ШвецияШвеция0:2АнглияАнглия
Полуфинал
ФранцияФранция1:0БельгияБельгия
ХорватияХорватия2:1АнглияАнглия
Матч за 3 место
БельгияБельгия2:0АнглияАнглия
Финал
ФранцияФранция4:2ХорватияХорватия
Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
Группа H
Команда И В Н П О
КолумбияКолумбия32016
ЯпонияЯпония31114
СенегалСенегал31114
ПольшаПольша31023
 
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