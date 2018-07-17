Финал ЧМ по футболу поставил рекорд по количеству телезрителей

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Финальный матч Чемпионата мира по футболу смотрело рекордное количество зрителей, сообщила пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Во Франции общее количество телеаудитории составило 20,35 млн человек, а во время церемонии награждения увеличилось до 22,21 млн. Это примерно 33,2% возможной аудитории во Франции. При этом в обзоре отмечается, что, по всей вероятности, намного больше людей смотрело матч не из дома, но это число вряд ли поддается оценке, отмечает ФИФА.

В Хорватии матч смотрели 1,538 млн зрителей (или 39.2%). При этом полуфинал с Англией у телевизоров смотрели больше - 1,542 млн. Однако по оценкам ФИФА, это следствие того, что больше людей смотрели финал не из дома. При этом рекорд просмотра в Хорватии был поставлен в 2006 году, когда Хорватия играла с Бразилией. Тогда рейтинг аудитории оставил 47%.

В России финал смотрело 16,2% аудитории, или 20,81 млн человек. Однако этот матч все равно оказался самым рейтинговым - игры со сборной России смотрело 14-15% аудитории, по данным ФИФА. Аудитория была больше, чем у любого другого матча на кубке УЕФА-2016, или на кубках ФИФА с 2006 года, в том числе с участием сборной России. Однако рекорд был поставлен в 2002 году, когда в ЧМ сборная России играла с Японией (22,6% аудитории).

В США матч смотрели 16,01 млн человек (5,2%), в Бразилии - 40,45 млн (19,1% по основному каналу), в Германии - 21,32 млн (28,2%).