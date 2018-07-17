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Финал ЧМ по футболу поставил рекорд по количеству телезрителей

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Финальный матч Чемпионата мира по футболу смотрело рекордное количество зрителей, сообщила пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

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Во Франции общее количество телеаудитории составило 20,35 млн человек, а во время церемонии награждения увеличилось до 22,21 млн. Это примерно 33,2% возможной аудитории во Франции. При этом в обзоре отмечается, что, по всей вероятности, намного больше людей смотрело матч не из дома, но это число вряд ли поддается оценке, отмечает ФИФА.

В Хорватии матч смотрели 1,538 млн зрителей (или 39.2%). При этом полуфинал с Англией у телевизоров смотрели больше - 1,542 млн. Однако по оценкам ФИФА, это следствие того, что больше людей смотрели финал не из дома. При этом рекорд просмотра в Хорватии был поставлен в 2006 году, когда Хорватия играла с Бразилией. Тогда рейтинг аудитории оставил 47%.

В России финал смотрело 16,2% аудитории, или 20,81 млн человек. Однако этот матч все равно оказался самым рейтинговым - игры со сборной России смотрело 14-15% аудитории, по данным ФИФА. Аудитория была больше, чем у любого другого матча на кубке УЕФА-2016, или на кубках ФИФА с 2006 года, в том числе с участием сборной России. Однако рекорд был поставлен в 2002 году, когда в ЧМ сборная России играла с Японией (22,6% аудитории).

В США матч смотрели 16,01 млн человек (5,2%), в Бразилии - 40,45 млн (19,1% по основному каналу), в Германии - 21,32 млн (28,2%).

Теги: футбол, ФИФА, ЧМ-2018

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Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилия2:0МексикаМексика
БельгияБельгия3:2ЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвеция1:0ШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбия1:1
(3:4)		АнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвай0:2ФранцияФранция
БразилияБразилия1:2БельгияБельгия
РоссияРоссия2:2
(3:4)		ХорватияХорватия
ШвецияШвеция0:2АнглияАнглия
Полуфинал
ФранцияФранция1:0БельгияБельгия
ХорватияХорватия2:1АнглияАнглия
Матч за 3 место
БельгияБельгия2:0АнглияАнглия
Финал
ФранцияФранция4:2ХорватияХорватия
Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
Группа H
Команда И В Н П О
КолумбияКолумбия32016
ЯпонияЯпония31114
СенегалСенегал31114
ПольшаПольша31023
 
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