Путин в Кремле наградил членов сборной России по футболу

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин вручает в субботу государственные награды и почетные грамоты членам российской сборной по футболу - участникам Чемпионата мира ФИФА 2018.

Церемония проходит в Екатерининском зале Кремля.

Всего будут награждены 23 спортсмена и шесть тренеров сборной команды России по футболу.

Заслуженный тренер России Станислав Черчесов будет награжден орденом Александра Невского.

Капитан сборной, вратарь Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич будут награждены орденами Почета.

Остальные игроки сборной получат почетные грамоты президента РФ. Такими же грамотами будут награждены еще два тренера сборной - Паулино Гранеро и Гинтарас Стауче, а также начальник сборной Евгений Савин. Кроме того, грамоты получат два заслуженных тренера России - Владимир Паников и Мирослав Ромащенко.

По словам Путина, российские футболисты на чемпионате мира 2018 года доказали, что могут побеждать, и страна ждет от них новых достижений на предстоящих турнирах.

"Мы на вас очень рассчитываем, вы сказали, что умеете побеждать, и мы ждем от вас, безусловно, вы сами это сделали, теперь все от вас ждут новых побед, ярких достижений, такой же отдачи на предстоящих турнирах в будущем", - сказал президент.

Чемпионат мира-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля. Турнир выиграла сборная Франции, победив в финале команду Хорватии.