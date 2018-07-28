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Путин в Кремле наградил членов сборной России по футболу

Есть обновление от 14:22

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин вручает в субботу государственные награды и почетные грамоты членам российской сборной по футболу - участникам Чемпионата мира ФИФА 2018.

Церемония проходит в Екатерининском зале Кремля.

ЧМ-2018

Всего будут награждены 23 спортсмена и шесть тренеров сборной команды России по футболу.

Заслуженный тренер России Станислав Черчесов будет награжден орденом Александра Невского.

Капитан сборной, вратарь Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич будут награждены орденами Почета.

Остальные игроки сборной получат почетные грамоты президента РФ. Такими же грамотами будут награждены еще два тренера сборной - Паулино Гранеро и Гинтарас Стауче, а также начальник сборной Евгений Савин. Кроме того, грамоты получат два заслуженных тренера России - Владимир Паников и Мирослав Ромащенко.

По словам Путина, российские футболисты на чемпионате мира 2018 года доказали, что могут побеждать, и страна ждет от них новых достижений на предстоящих турнирах.

"Мы на вас очень рассчитываем, вы сказали, что умеете побеждать, и мы ждем от вас, безусловно, вы сами это сделали, теперь все от вас ждут новых побед, ярких достижений, такой же отдачи на предстоящих турнирах в будущем", - сказал президент.

Чемпионат мира-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля. Турнир выиграла сборная Франции, победив в финале команду Хорватии.

Финал чемпионата мира-2018

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Игрок сборной Франции Бенжамен Менди во время церемонии награжденияПрезидент Франции Эммануэль Макрон (в центре) радуется голу своей командыФранцуз Бенжамен Павар отмечает победуФутболисты сборной Франции празднуют победуPussy Riot взяли на себя ответственность за выбежавших на поле по ходу матча посторонних людейВратарь сборной Хорватии Даниел Субашич после очередного пропущенного гола
Игрок сборной Франции Бенжамен Менди во время церемонии награждения

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Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилия2:0МексикаМексика
БельгияБельгия3:2ЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвеция1:0ШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбия1:1
(3:4)		АнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвай0:2ФранцияФранция
БразилияБразилия1:2БельгияБельгия
РоссияРоссия2:2
(3:4)		ХорватияХорватия
ШвецияШвеция0:2АнглияАнглия
Полуфинал
ФранцияФранция1:0БельгияБельгия
ХорватияХорватия2:1АнглияАнглия
Матч за 3 место
БельгияБельгия2:0АнглияАнглия
Финал
ФранцияФранция4:2ХорватияХорватия
Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
Группа H
Команда И В Н П О
КолумбияКолумбия32016
ЯпонияЯпония31114
СенегалСенегал31114
ПольшаПольша31023
 
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