Лучшие игроки ЧМ-2018 получили медали под проливным дождем в "Лужниках"

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин вместе с лидерами Франции Эмманюэлем Макроном и Хорватии Колиндой Грабар-Китарович участвуют в церемонии награждения лучших игроков чемпионата мира по футболу-2018.

Церемония награждения прошла под проливным дождем, который начался сразу по окончании финального матча Франция - Хорватия, в котором победу одержала французская сборная со счетом 4:2.

Золотой мяч вручен лучшему игроку чемпионата мира полузащитнику сборной Хорватии Луке Модрич.

Золотая бутса - форварду сборной Англии Гарри Кейну, который забил шесть мячей.

Золотая перчатка была вручена лучшему вратарю турнира бельгийцу Тибо Куртуа

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим молодым игроком чемпионата мира.

Аргентинец Нестор Питана признан лучшим арбитром.