Треть россиян поверили в выход России в полуфинал ЧМ-2018

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - После победы сборной России над испанцами в 1/8 чемпионата мира каждый третий россиянин заявил, что команда пройдёт в полуфинал, практически каждый шестой допустил возможность победы в мундиале, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившего в среду в "Интерфакс".

Согласно результатам социологического исследования, после матча между сборными России и Испании 33% опрошенных полагают, что российская команда уверенно пройдёт в полуфинал.

При этом 17% респондентов считают, что игра российских футболистов позволяет питать обоснованные надежды завоевать чемпионский титул.

В целом, после победы российской сборной над испанской командой интерес россиян к мундиалю вырос с 62% до 70%.

Инициативный опрос был проведён 2 июля среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.