Россельхозбанк рассматривает возможность покупки НПФ

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Россельхозбанк (РСХБ) думает над покупкой негосударственного пенсионного фонда (НПФ), заявил "Интерфаксу" председатель правления банка Борис Листов.

"Мы давно думаем об этом, примеряем на себя. Если создадутся такие условия и будут интересные предложения на рынке, то обязательно в этом поучаствуем", - сказал Листов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Планируется, что НПФ станет участником программы долгосрочных сбережений, пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе РСХБ.

Закон о запуске программы долгосрочных сбережений вступил в силу с 1 января 2024 года. Сейчас для заключивших договор с НПФ в период 2024-2026 гг. она предусматривает государственное софинансирование взносов в размере до 36 тыс. рублей в год. Также ее участники имеют право на налоговый вычет на сумму не более 52 тыс. рублей в год при уплате взносов до 400 тыс. рублей.

Запуск программы долгосрочных сбережений активизировал интерес банков к рынку пенсионных накоплений. Так, собственный НПФ в августе зарегистрировал Совкомбанк, несколькими месяцами ранее свой фонд учредил "ТКС Холдинг". Кроме того, свой НПФ до конца 2024 года может запустить Альфа-групп, сообщал "Интерфаксу" источник, близкий к группе.