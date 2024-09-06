Плановые проверки бизнеса в РФ могут заменить профилактическими визитами

Соответствующий вопрос сейчас прорабатывает российское правительство

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ прорабатывает вопрос замены плановых проверок обязательными профилактическими визитами, сообщил заместитель председателя кабмина Дмитрий Григоренко в ходе встречи с бизнесом в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).

"Это коснется всех объектов контроля, не относящихся к категориям чрезвычайно высокого и высокого рисков", - приводит его слова пресс-служба правительства.

По итогам профилактических визитов в случае выявления нарушений предприниматель получает не штраф, а консультацию и предписание об их устранении.

По словам Григоренко, инструмент профилактических визитов зарекомендовал себя во время действующего в стране моратория на проверки. В первом полугодии 2024 года их количество увеличилось почти на 50 тыс. в сравнении с аналогичным периодом 2023 года и составило 570 тыс. визитов.

Кроме того, Григоренко поддержал предложение представителей дальневосточного бизнеса о создании публичного механизма расчета категории риска. По его словам, понятный и общедоступный инструмент позволит предпринимателям анализировать показатели присвоенной категории и работать над их улучшением.

"Важно, чтобы бизнес понимал, почему он отнесен к той или иной категории риска. У отдельных органов уже есть работающие "калькуляторы" - например, МЧС по пожарному надзору или Роструда по трудовому. Удобный и понятный сервис должен появиться у всех", - сказал Григоренко.