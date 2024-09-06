Альфа-банк намерен принять участие в эксперименте ЦБ по расчетам в криптовалюте

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Альфа-банк планирует подать заявку на участие в эксперименте по трансграничным расчетам в криптовалюте, который пройдет под контролем ЦБ, сообщил "Интерфаксу" операционный директор корпоративно-инвестиционного бизнеса кредитной организации Дмитрий Витман.

"Да, мы будем подавать заявку на участие в ЭПРе (экспериментально-правовом режиме - ИФ)", - сказал Витман в кулуарах Восточного экономического форума. По его словам, банк видит широкий спрос со стороны бизнеса на участие в пилоте.

"Он (спрос - ИФ) есть со всех сторон, причем от компаний всех отраслей, от сельского хозяйства до импортеров оборудования, все сталкиваются с проблемами платежей, это очевидно, и все готовы экспериментировать с возможными решениями, в том числе с криптовалютой и ЭПР, это все востребовано", - добавил он.

Ранее в РФ существовал запрет на использование цифровой валюты для расчетов. С 1 сентября вступил в силу закон, который позволяет ЦБ в рамках экспериментально-правового режима использовать её в качестве средства платежа во внешнеторговой деятельности.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в июле заявляла, что первые расчеты в криптовалюте в рамках ЭПР могут пройти до конца года.