Кандидат в министры финансов США видит шанс для "экономического золотого века" при Трампе

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Кандидат на пост главы Минфина США Скотт Бессент на слушаниях в комитете Сената по финансам выразил уверенность, что президентство Дональда Трампа создаст возможности для экономического процветания Америки.

"Есть возможность для поколения начать новый экономический золотой век, который создаст новые рабочие места, богатство и процветание для всех американцев, - сказал он. - Мы можем вступить в новую, более сбалансированную эру процветания, которая приободрит всех американцев".

В конце ноября Трамп выдвинул инвестора Скотта Бессента кандидатом на пост министра финансов. По словам избранного президента США, Бессент "пользуется уважением, являясь одним из ведущих в мире международных инвесторов".

Бессенту 62 года. За свою карьеру работал в инвестиционном банке Brown Brothers Harriman, а также в фирме Soros Fund Management.