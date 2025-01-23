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Грузия за год увеличила экспорт вина на 6,6%, другого алкоголя - в полтора раза

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В 2024 году экспорт виноградных вин из Грузии составил $274,7 млн, что на 6,6% больше, чем в 2023 году, сообщается в материалах Национальной службы статистики страны. Экспорт других алкогольных напитков увеличился на 54,6%, до $250,2 млн.

В структуре экспорта первое место по поставкам вина занимает Россия с долей 66%. Поставки вина из Грузии в Россию в 2024 году выросли на 8,5% - до $182,6 млн. На втором месте находится Польша ($16,6 млн, рост на 10%), на третьем - Украина ($12,4 млн, снижение на 14%).

Поставки других алкогольных напитков в Россию в 2024 году выросли в 2,3 раза, до $155 млн. Экспорт этой продукции в Армению составил $48 млн (рост в 2 раза), на Украину - $23 млн (снижение на 3%).

Ранее сообщалось, что в прошлом году сбор винограда в Грузии превысил 300 тыс. тонн, увеличившись в 1,4 раза.

В 2023 году экспорт вина из Грузии вырос в стоимостном выражении на 2,6%, до $257,7 млн, при снижении поставок в натуральном выражении на 12%, до 89,5 млн литров. Поставки в РФ в 2023 году составили 62,2 млн литров (снижение на 10,9%) на $168,3 млн (рост на 4,7%).

Власти Грузии планируют к 2028 году увеличить экспорт вина до $500 млн.

Грузия Польша Украина Армения
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