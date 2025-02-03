Поиск

L'Oreal продаст акции Sanofi на 3 млрд евро самой фармкомпании

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Французская L'Oreal SA, один из крупнейших мировых производителей косметики, продаст акции Sanofi SA на сумму 3 млрд евро самой фармацевтической компании.

Как сообщила L'Oreal, она продаст 29,6 млн бумаг Sanofi по цене 101,5 евро. Стоимость бумаг Sanofi на закрытие рынка в пятницу составила 104,4 евро. Таким образом, L'Oreal продает акции с дисконтом к рыночной цене.

После закрытия сделки и погашения Sanofi выкупленных акций производителю косметики будет принадлежать 7,2% акционерного капитала Sanofi и 13,1% голосующих прав.

"L'Oreal остается важным акционером Sanofi и полностью поддерживает ее стратегию создания стоимости", - говорится в пресс-релизе.

"Сделка направлена на оптимизацию баланса L'Oreal, особенно с учетом недавних приобретений", - отмечают в компании.

Продажа акций будет осуществлена в ближайшие дни.

Sanofi сообщила, что выкуп акций у L'Oreal является частью программы buyback на 5 млрд евро, анонсированной на прошлой неделе.

За последние 12 месяцев стоимость бумаг Sanofi выросла на 19,2%.

Sanofi L'Oreal Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кабмин освободил производителей сливочного масла и яиц от допвыплат ритейлерам

Кабмин освободил производителей сливочного масла и яиц от допвыплат ритейлерам

"Аэрофлот" в 2025 году ожидает роста стоимости авиабилетов на уровне инфляции

"Аэрофлот" в 2025 году ожидает роста стоимости авиабилетов на уровне инфляции

Кабмин расширил перечень стран, банки которых могут участвовать в валютных торгах в РФ

США не будут покупать нефть у Венесуэлы при Трампе

Суд удовлетворил иск о взыскании 100% зернотрейдера "Родные поля" в доход РФ

"СИБУР-Кстово" после пожара перевело производственные установки в резервный режим

Карты "Мир" для иностранцев начали оформлять в петербургском аэропорту

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии157 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне29 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5798 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе320 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне25 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2148 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });