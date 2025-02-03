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Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в январе символически снизились на 0,2%

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей Lada в РФ в январе 2025 года символически снизились на 0,2%, составив 20 802 штуки, сообщила пресс-служба АО "АвтоВАЗ".

Самой популярной моделью остается Lada Granta - за прошлый месяц было реализовано 8 336 шт. (-12,8%). Продажи Lada Vesta, напротив, показали рост г/г - на 29,4%, до 6 194 шт.

Семейство Lada Largus разошлось тиражом в 1 307 единиц. Также было реализовано в общей сложности 4 372 автомобиля семейств Niva, в том числе 2 497 Lada Niva Travel и 1 875 Lada Niva Legend.

"АвтоВАЗ" отмечает рост продаж легких коммерческих автомобилей (LCV) бренда Lada: за прошлый месяц их было реализовано 583 штуки - на 43,7% больше, чем за январь 2024 года.

Производственный план на 2025 год был утвержден советом директоров компании в ноябре прошлого года на уровне 500 тыс. автомобилей. Но позже там допускали возможность его снижения с учетом общей отрицательной динамики рынка.

Президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов в середине ноября говорил журналистам, что при условии дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ рынок легковых автомобилей и LCV в 2025 году может снизиться на четверть, до уровня 1,3-1,4 млн шт.

АвтоВАЗ Lada Максим Соколов
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