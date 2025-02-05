Выручка "Группы Аренадата" в 2024 году выросла на 52% до 6 млрд рублей

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Группа Аренадата" (Arenadata, занимается разработкой программного обеспечения в области хранения и анализа данных) выросла по итогам 2024 года до 6 млрд рублей, что на 52% больше аналогичного показателя 2023 года, говорится в сообщении компании.

"Мы выполняем обещания, озвученные при выходе на биржу, а именно – поддержание высоких темпов роста при сохранении должного уровня рентабельности, расширение продуктовой линейки и привлечение новых клиентов, - заявил гендиректор "Группы Аренадата" Максим Пустовой, слова которого приводятся в сообщении. - Более того, в 2024 году мы сфокусировались на работе с фактором сезонности B2B разработчика, вследствие чего около 60% выручки было признано в течение первых 9 месяцев".

Также Пустовой отметил, что благодаря более равномерному распределению дохода в течение года компания смогла не использовать дорогостоящее внешнее финансирование и завершила год с отрицательным чистым долгом.

Компания отмечает, что в 2024 году ее клиентская база выросла на 50% до 150 заказчиков. При этом численность сотрудников увеличилась на 45% до 632 человек, из которых около 70% – ИТ-специалисты.

Ранее Arenadata сообщала, что ее консолидированная выручка по МСФО выросла в 2023 году на 58% до 4 млрд рублей. OIBDA компании по итогам года увеличилась на 84% до 1,7 млрд рублей, рентабельность по OIBDA составила 42% (рост на 6 процентных пунктов). Чистая прибыль группы за 2023 год повысилась до 1,5 млрд рублей, что на 50% больше аналогичного показателя 2022 года.

В конце сентября - начале октября 2024 года "Группа Аренадата" провела IPO, в рамках которого владельцы компании продали 28 млн бумаг по цене 95 рублей за акцию. Общий размер IPO с учетом стабилизационного пакета составил 2,7 млрд рублей. После IPO акции компании были включены в индекс IPO (MIPO), сектор РИИ (Рынок инноваций и инвестиций) Московской биржи, а также в перечень бумаг высокотехнологического сектора экономики.

В конце 2024 года часть бенефициаров "Группы Аренадата" стала акционерами компании. Это изменение произошло в результате совмещенной реорганизации "Группы Аренадата" и АО "ГС-Инвест". В ходе этой реорганизации из "ГС-Инвест" было выделено ООО "СПК Аренадата", которое сразу же было присоединено к "Группе Аренадата". При этом часть акций ПАО, принадлежащих "ГС-Инвест", перешла в пользу акционеров АО "ГС-Инвест" пропорционально их долям в уставном капитале компании.

В результате реорганизации акционерами "Группы Аренадата" стали ЗПИФ "Аврора Капитал" с долей в 8,792% (находится под управлением ООО "ТЕТИС Кэпитал"), ЗПИФ "Турмалин Инвест" с долей в 15,807% (под управлением ООО "Баланс Эссет Менеджмент") и еще одна организация, информация о которой не раскрывается.

В настоящее время в состав группы входит пять компаний: "Аренадата Софтвер", "Пикодата", "Клин Дейта", "ДатаКаталог" и "Тера Интегро". К числу основных акционеров "Группы Аренадата", помимо названных ЗПИФ, относится ООО "ТС-центр", являющееся структурой ИТ-холдинга Т1.