Выручка "Группы Аренадата" за девять месяцев выросла более чем в два раза

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Группа Аренадата" (Arenadata, занимается разработкой программного обеспечения в области хранения и анализа данных) выросла за 9 месяцев текущего года до 3,6 млрд рублей, что на 114% больше аналогичного показателя 2023 года, говорится в сообщении компании.

Валовая прибыль "Группы Аренадата" за 9 месяцев 2024 года составила 3,17 млрд рублей. Показатель OIBDA по итогам отчетного периода составил 794 млн рублей против отрицательного показателя в 16 млн рублей за 9 месяцев 2023 года.

Чистая прибыль "Группы Аренадата" за 9 месяцев выросла до 733 млн рублей, тогда как годом ранее компания получила убыток в размере 77 млн рублей. При этом отмечается, что в прошлом году компания получила чистую прибыль только в IV квартале из-за сезонности бизнеса. В текущем году точка безубыточности была достигнута уже в I полугодии 2024 года.

На 30 сентября 2024 года компания имела отрицательный чистый долг в размере 516 млн рублей.

Как сообщалось, по итогам I полугодия выручка Arenadata составила 2,3 млрд рублей, что в 2,2 раза больше аналогичного показателя 2023 года.

OIBDA Arenadata в I полугодии выросла до 601 млн рублей, тогда как за аналогичный период прошлого года этот показатель имел отрицательное значение - 36 млн рублей. Показатель OIBDAC (OIBDA скорректированная на сумму капитализированных расходов) также вырос от отрицательных 87 млн рублей до 574 млн рублей.

По итогам первых шести месяцев года "Группа Аренадата" получила чистую прибыль в размере 608 млн рублей. Годом ранее компания получила чистый убыток в 75 млн рублей.

Ранее Arenadata сообщала, что ее консолидированная выручка по МСФО выросла в 2023 году на 58%, до 4 млрд рублей. OIBDA компании по итогам года увеличилась на 84%, до 1,7 млрд рублей, рентабельность по OIBDA составила 42% (рост на 6 процентных пунктов). Чистая прибыль группы за 2023 год повысилась до 1,5 млрд рублей, что на 50% больше аналогичного показателя 2022 года.

В конце сентября - начале октября "Группа Аренадата" провела IPO, в рамках которого владельцы компании продали 28 млн бумаг по цене 95 рублей за акцию. Общий размер IPO с учетом стабилизационного пакета составил 2,7 млрд рублей.

В сообщении "Группа Аренадата" подчеркивается, что после IPO акции компании были включены в индекс IPO (MIPO), сектор РИИ (Рынок инноваций и инвестиций) Московской биржи, а также в перечень бумаг высокотехнологического сектора экономики.

"Таким образом, с 6 ноября 2024 года для частных инвесторов группы Arenadata доступна налоговая льгота при соблюдении ряда условий и непрерывном владении ценной бумагой более одного года", - сказал гендиректор "Группы Аренадата" Максим Пустовой, слова которого приводятся в сообщении.

В настоящее время в состав группы входит пять компаний: "Аренадата Софтвер", "Пикодата", "Клин Дейта", "ДатаКаталог" и "Тера Интегро". Основными акционерами "Группы Аренадата" являются АО "ГС-инвест" и ООО "ТС-центр", являющееся структурой ИТ-холдинга Т1.