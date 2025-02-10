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Goldman оценил потери для роста ВВП США от иммиграционных ограничений

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Иммиграционные ограничения, вводимые президентом США Дональдом Трампом, негативно скажутся на темпах роста американской экономики, а также рабочей силы, полагает команда аналитиков Goldman Sachs Group Inc во главе с Яном Хациусом.

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По прогнозу Goldman, чистый приток иммигрантов в США, составивший 2,8 млн человек в 2024 году, сократится до 750 тысяч человек в год. Это будет стоить американской экономике 0,3-0,4 процентного пункта потерянного роста в 2025 году, прогнозируют аналитики.

Состав мигрантов также изменится, считают эксперты Goldman. Чистый приток нелегальных мигрантов, как ожидается, сократится до нуля в условиях массовых депортаций.

Трамп уже приступил к обещанному в ходе предвыборной кампании ужесточению миграционного режима, в том числе, отправил рейсы с нелегальными мигрантами в их родные страны, например, в Колумбию и Индию.

В случае, если ужесточение режима приведет к тому, что нелегальные мигранты "станут бояться ходить на работу, или работодатели станут бояться нанимать их, последствия для экономики США будут более серьезными", предупреждают аналитики.

В целом последствия для инфляции, вероятно, будут ограниченными, считают эксперты.

На нелегальных мигрантов приходится примерно 5% всей рабочей силы в США, однако в ряде секторов, включая благоустройство и озеленение, а также строительство, эта доля доходит до 20%, говорится в обзоре Goldman.

"Резкая потеря этих работников может иметь серьезные последствия для многих из этих отраслей и привести к более серьезным последствиям для инфляции", - отмечают аналитики.

За последние пять лет более 5 млн иностранцев присоединились к рабочей силе в США. Иммиграция способствовала быстрому росту американского рынка труда, а также повышению зарплат, однако в дальнейшем это влияние сократится, отмечают в Goldman.

Goldman Sachs США Дональд Трамп Ян Хациус Индия Колумбия
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