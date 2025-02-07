Мексика приняла 11 тыс. депортированных мигрантов с начала правления Трампа

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В Мексику доставили почти 11 тыс. депортированных из США мигрантов с 20 января, когда Дональд Трамп вступил на пост американского президента, заявила в пятницу мексиканский президент Клаудия Шейнбаум.

"В это число входит около 2,5 тыс. людей, не являющихся гражданами Мексики", - передают ее слова западные СМИ.

Шейнбаум добавила, что часть мигрантов, прибывших в Мексику, репатриировали в Гондурас в добровольном порядке - наземным транспортом и самолетами.

Ранее на этой неделе президент страны достигла соглашения с Трампом об отсрочке введения 25-процентных пошлин на мексиканские товары. В обмен Мексика развернула отряды Национальной гвардии на границы с США, чтобы сократить поток мигрантов.