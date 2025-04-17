Siemens Energy увеличила квартальную выручку на 21%

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Германский производитель оборудования для энергетики Siemens Energy AG существенно увеличил выручку во втором квартале 2025 финансового года и повысил годовой прогноз, благодаря чему акции компании резко дорожают.

В январе-марте выручка компании составила 9,96 млрд евро против 8,23 млрд евро годом ранее. Средний прогноз экспертов для этого показателя, который приводит сама Siemens Energy, был на уровне 9,32 млрд евро.

Прибыль без учета разовых факторов увеличилась до 906 млн евро со 170 млн евро годом ранее, также оказавшись лучше консенсус-прогноза (577 млн евро).

Объем поступивших заказов в минувшем квартале увеличился до 14,43 млрд евро с 9,47 млрд евро за тот же период предыдущего фингода. Аналитики ожидали его на уровне 12,49 млрд евро.

Опубликованные данные являются предварительными. Полную отчетность за второй финквартал компания опубликует 8 мая.

Также компания улучшила годовой прогноз и теперь ожидает роста выручки (без учета влияний валютных курсов) в 2025 фингоду на уровне 13-15% по сравнению с ожидавшимися ранее 8-10%. Чистая прибыль ожидается в размере до 1 млрд евро, хотя предыдущий прогноз предусматривал примерно нулевую прибыль.

Акции Siemens Energy подскочили в цене на 11% на торгах в четверг. За последние 12 месяцев капитализация компании выросла в 3,6 раза, до 45,6 млрд евро.

Siemens Energy была образована в 2020 году в результате выделения в самостоятельную компанию бизнеса промышленного концерна Siemens AG в сфере производства оборудования для газовых, угольных и ветряных электростанций. Компания работает практически по всей энергетической цепочке: от производства энергии и ее передачи до хранения. Решения Siemens Energy включают технологии производства как традиционной, так и возобновляемой энергии, в том числе газовые и паровые турбины, работающие на водороде гибридные электростанции, генераторы и трансформаторы.