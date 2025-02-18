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Глава РФПИ заявил, что бизнес США потерял более $300 млрд, покинув рынок РФ

Глава РФПИ заявил, что бизнес США потерял более $300 млрд, покинув рынок РФ
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Американский бизнес потерял более $300 млрд из-за того, что ушел с российского рынка, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев перед началом переговоров с делегацией США в Эр-Рияде во вторник.

"Я буду отвечать за экономический аспект дискуссий. И та цифра, которую мы впервые озвучиваем сейчас, это то, что американский бизнес потерял более $300 млрд, уйдя с российского рынка", - сказал Дмитриев.

"Соответственно, нахождение совместных экономических путей, позитивных решений вопросов - это крайне важно в основном для США и для многих других стран, которые начинают понимать, что рынок РФ крайне привлекателен и на нем нужно присутствовать", - заключил Дмитриев.

РФПИ США Эр-Рияд Кирилл Дмитриев Саудовская Аравия
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