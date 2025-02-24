Игорь Ким включен в санкционный список Великобритании

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Игорь Ким, получивший известность на российском рынке как банкир, а в последние годы - как покупатель целого ряда активов уходящих из РФ иностранных компаний, подпал под санкции Великобритании.

Согласно опубликованному в понедельник британским правительством обновлению санкционного списка, Ким включен в него как контролирующее лицо Экспобанка.

Ким и его партнеры в 2023-2024 гг. стали владельцами нескольких лизинговых и производственных активов в автопроме (среди них бывшие российские "дочки" CNH Industrial, Volvo и Mitsubishi).