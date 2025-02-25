Brent подешевела до $74,31 за баррель

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок ускорили снижение, инвесторы оценивали новые заявления президента США Дональда Трампа о перспективах урегулирования российско-украинского конфликта, а также потенциальные последствия введения новых санкций против Ирана.

К 17:46 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,47 (0,63%) до $74,31 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,42 (0,59%), до $70,28 за баррель.

Общаясь с журналистами в Овальном кабинете Белого дома, Трамп заявил, что конфликт на Украине может закончиться "скоро".

"Я думаю, мы могли бы закончить это в течение нескольких недель", - пояснил он в ответ на уточняющий вопрос.

Заключение мирного соглашения "предвещает отмену санкций против России, что может привести к возвращению на рынок беспрепятственных поставок российской нефти", отмечает аналитик брокерской компании PVM Тамаш Варга.

Днем ранее Трамп подтвердил, что пошлины в отношении канадских и мексиканских товаров, введение которых ранее было отложено на месяц, вступят в силу, как и планировалось. Эксперты полагают, что это может негативно отразиться на спросе на топливо.

Рост котировок в ближайшие недели будет сдерживаться неясностью перспектив спроса, в том числе в Китае - одном из крупнейших потребителей нефти в мире, полагает аналитик OANDA Келвин Вонг.

"Факторы спроса, способные подтолкнуть цены на нефть вверх, будут оставаться неизвестными до середины марта, когда китайские политики, вероятно, анонсируют новые стимулирующие меры и объявят целевые показатели экономического роста в 2025 году", - пишет Вонг.

"Нефтяные цены будут искать поддержку в краткосрочной перспективе, - отмечает аналитик IG Тони Сикамор. - Объявленные США новые санкции против Ирана, вероятно, помогут с этим, как и заявления министра нефти Ирака о намерении сократить избыток предложения".

Госдепартамент сообщил о введении санкций против 22 физических лиц и 13 судов транспортных компаний из Суринама, Индии, Китая, Малайзии, которых там называют "сетью посредников", участвующих в "погрузке и доставке иранской нефти покупателям в Азии".

"Нынешние санкции являются первым шагом в реализации кампании президента Трампа по оказанию максимального давления на режим Ирана", - отметили в ведомстве.

Понижательное давление на нефтяные котировки в последние дни оказывали ожидания возобновления поставок нефти из иракского Курдистана, оцениваемых в 185 тысяч баррелей в сутки. В понедельник заместитель премьер-министра Ирака по вопросам энергетики Хайян Абдул Гани сообщил, что экспорт будет возобновлен сразу же после согласования технических вопросов с турецкой стороной.

Министерство нефти Ирака заявило, что учтет эти объемы при реализации шагов по выполнению квоты ОПЕК+ по нефтедобыче.