ЦБ РФ на заседании в марте может рассмотреть и повышение, и снижение ставки

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - ЦБ РФ на заседании совета директоров в марте может рассмотреть и повышение, и снижение ключевой ставки, в переломные моменты обычно большой разброс мнений, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

"Наверное, есть ощущение переломной такой точки. И в такой точке всегда разброс видений очень большой. Поэтому не удивлюсь, если на мартовском заседании мы будем рассматривать и снижение ставки, и будут голоса и за повышение ставки. Не воспринимайте это как прогноз, я вот такому плюрализму мнений не удивлюсь", - сообщил он журналистам в кулуарах конференции Cbonds & Smart-Lab.

Совет директоров ЦБ РФ на заседании в феврале принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Очередное заселение по ставке пройдет 21 марта.

"По итогам прошедшего в феврале заседания мы сохранили сигнал возможности повышения ставки. Будем мы рассматривать повышение ставки или не будем, я сейчас сказать не возьмусь, у нас еще три недели (до заседания - ИФ)", - отметил он.

Тремасов не исключил, что Банк России в марте может рассмотреть вариант повышения ставки из-за высокой инфляции (текущие темпы роста цен по-прежнему двузначные). Он отметил, что кредитование в России замедлилось, но этот фактор зашумлен бюджетной историей.

"Я бы не зарекался сейчас от того, какие сценарии мы будем рассматривать, а какие нет. Мне кажется, будет достаточно широкий спектр мнений. Так, кстати, всегда бывает в переломных точках. Но мы все понимаем, что текущий параметр денежно-кредитной политики жесткий. И действительно, многие полагают, что следующим шагом ЦБ будет движение вниз", - сказал советник председателя ЦБ.

По его словам, судить о начале замедления темпов роста экономики и тенденциях в ней можно будет после публикации статистики за январь на следующей неделе, пока объективной статистики нет. Опросы предприятий показали, что с экономикой все в порядке, какого-то сильного замедления нет.

Также пока сложно оценить влияние происходящего укрепления рубля на инфляцию. Эффект переноса курса в цены более активно работает при ослаблении, влияние укрепления рубля на динамику цен, как правило, проявляется на более длительном периоде, отметил Тремасов. Он подчеркнул, что многое еще зависит от устойчивости этого процесса.

ЦБ РФ 20 декабря сохранил ставку на уровне 21% вопреки ожиданиям ее повышения. Советник главы ЦБ признал, что угадать это решение регулятора было сложно.

"Декабрьское заседание - это действительно был такой уникальный кейс. Тут нужна была чуйка, помимо глубокого знания и понимания макроэкономики", - сказал Тремасов.

Он напомнил, что за две недели до декабрьского заседания сам делал "ястребиные" заявления. Исходя из них участники рынка, наверное, "вынесли мнение о том, что ЦБ настроен на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики", подчеркнул Тремасов.

Советник главы ЦБ отметил, что ситуация до декабрьского заседания быстро менялась.

"Действительно, ситуация в первой половине декабря до декабрьского заседания совета директоров развивалась очень динамично и в какой-то степени напоминала детектив. Мы каждый день сталкивались с новым объемом информации, проводили большое количество встреч с банковским сообществом, с представителями реального сектора. И в принципе, наверное, уже к середине декабря пришло понимание того, что ужесточение денежно-кредитных условий оказалось сильнее, чем это могло бы быть при 21-й ставке", - заявил Тремасов.