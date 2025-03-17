Дисконты на Urals в марте растут на $0,2 за баррель

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть Urals FOB в первой половине марте находились в диапазоне $56-56,9 за баррель по сравнению с $59,9-60,8 за баррель по итогам февраля, при этом дисконты к эталонной котировке "Североморский датированный" (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз, Осеберг, Экофиск и Тролль, а также американского сорта WTI Мидленд) находятся на уровнях $14,5-15,5 против $14,3-15,2 за баррель в феврале, следует из данных ценового агентства Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Стоимость Североморского эталона в марте падает к февралю с $75,1 до $71,5 за баррель.

Дисконт Urals в порту Приморск (FOB) к североморскому эталону в марте растет на $0,2 за баррель - до $15,5 за баррель. Стоимость Urals в Приморске в марте снизилась до $56 за баррель. Таким образом, цена упала ниже ценового потолка стран G7, позволяющего их судовладельцам перевозить российскую нефть. Но использование ценового потолка в контрактах запрещено российским компаниям указом президента РФ.

Дисконты Urals Suezmax FOB Novorossiysk к североморскому эталону в марте растут на $0,2 - до $14,5 за барр., при этом цена составила $56,9 за баррель. Дисконты и цены для котировки Urals Aframax FOB Novorossiysk оказались точно такими же.

По данным Argus, стоимость российской Urals в индийских портах (DAP West Coast India) в первой половине марта упала до $68,6 за баррель, а дисконт чуть увеличился - с $2,8 до $2,83 за баррель.

Дисконты на другой сорт российской нефти - ESPO (продаваемого из порта Козьмино на востоке страны), который больше всех оказался затронут последними американскими санкциями, к котировке Dubai в марте снижается - до $7,5 за баррель против $8,7 за баррель за весь февраль. Цена снижается до $63,3 за баррель против $66,6/барр. в феврале.

Премия на российскую нефть Urals с поставкой в Китай (Urals DAP Shandong) к ICE Brent увеличилась до $1,5 за баррель против $0,44 за баррель в феврале. При этом цена снизилась до $71,25 за баррель в январе.