Дефицит бюджета КНР в 2025 году может достичь максимума за три десятилетия

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Цель для дефицита бюджета Китая на 2025 год установлена на уровне порядка 4% ВВП, что является максимумом более чем за три десятилетия, пишет Financial Times.

Соответствующий показатель был озвучен в первый день работы Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган законодательной власти КНР) премьером КНР Ли Цянем. В предыдущие годы целевой показатель составлял 3% от ВВП.

Власти КНР намерены "придерживаться более проактивной налогово-бюджетной политики", чтобы простимулировать экономический рост, отмечается в рабочем докладе.

Правительство явно нацелено на поддержку китайской экономики, однако "главный вопрос заключается в том, как они распределят расходы", отметил инвестиционный директор Aberdeen Синь Яо Нг.

Как сообщалось, власти намерены добиться роста ВВП Китая в 2025 году примерно на 5%, как и в предыдущие два года. При этом таргетируемая инфляция на текущий год составляет минимальные с 2003 года 2% против 3% годом ранее.

Цель в 5% необходима для "стабилизации занятости, предотвращения рисков и улучшения благосостояния населения", а также для выполнения "долгосрочных задач развития", сказал Ли Цян.

Вместе с тем экономист Эсвар Прасад из Корнелльского университета назвал заявленные 5% "скорее стремлением, чем серьезной политической целью".

"Китаю потребуется пакет тщательно продуманных мер фискальной и монетарной политики, но их нужно дополнить реформами по улучшению производительности труда и пересмотром подхода властей к частному бизнесу", - сказал экономист.

Пекин анонсировал размещение специальных облигаций местных органов власти на сумму 4,4 трлн юаней ($605,6 млрд) для инвестиций в инфраструктуру и иные отрасли, а также специальных государственных бондов на 1,3 трлн юаней, причем 300 млрд юаней из последней суммы пойдет на субсидирование потребительских расходов.

Эти цифры оказались чуть меньше ожиданий, сказала главный экономист Goldman Sachs по Китаю Хуэй Шань. При этом она отметила, что правительство может скорректировать объем размещения облигаций с течением времени, а также добавила, что для достижения целевого показателя роста ВВП будет необходим "приятный сюрприз" со стороны экспорта.

Консенсус-прогноз, составленный Bloomberg на основе опроса 77 экономистов, предусматривает, что китайская экономика в 2025 году вырастет на 4,5%.