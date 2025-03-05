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Рост расходов Китая на военные нужды составит в 2025 году 7,2%

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Китай планирует в 2025 году увеличить оборонные расходы на 7,2% - до $245,5 млрд, говорится в распространенном в рамках сессии ВСНП проекта бюджета страны на следующий год.

В 2024 году рост военного бюджета также составил 7,2% и превысил 230 млрд.

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По словам пресс-секретаря сессии ВСНП Лоу Циньцзяня, "оборонные расходы Китая демонстрируют однозначный рост уже девять лет подряд с 2016 года, а доля оборонных расходов в ВВП на протяжении многих лет остается в пределах 1,5%, что ниже среднего мирового показателя".

В докладе также говорится о необходимости совершенствования механизма "ведения военных действий, армейского строительства и боевой подготовки", а также системы мобилизации, создания резервных сил.

В среду в Пекине открылась 3-я сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган законодательной власти КНР) 14-го созыва.

Порядка 3 тыс. депутатов ВСНП рассмотрят доклады о работе правительства, выполнении плана экономического и социального развития за 2024 год и проекте аналогичного плана на 2025 год.

ВСНП Пекин Китай
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