American Airlines вслед за Delta ухудшила прогнозы на I квартал

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - American Airlines Group ухудшила прогнозы на первый квартал 2025 года в связи с январской аварией ее самолета, а также с общим ослаблением спроса на авиаперевозки в США.

"С момента публикации компанией прогноза на первый квартал 23 января перспективы доходов ухудшились из-за аварии и спада в сегменте внутренних туристических перевозок, который стал особенно заметным в марте", - говорится в сообщении авиакомпании.

По новому прогнозу American Airlines, в текущем квартале ее скорректированный убыток составит $0,6-0,8 на акцию, а выручка останется на уровне первого квартала прошлого года.

В январе авиакомпания прогнозировала убыток без учета разовых факторов в $0,2-0,4 на акцию и повышение выручки на 3-5%.

В конце января пассажирский самолет American Airlines столкнулся с вертолетом ВС США Black Hawk вблизи национального аэропорта имени Рейгана за пределами Вашингтона.

Незадолго до этого другой американский авиаперевозчик - Delta Air Lines Inc. - также ухудшил прогнозы на первый квартал, отметив ослабление внутреннего спроса в США.

С начала 2025 года капитализация American Airlines упала на 29%.