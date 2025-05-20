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Bloomberg сообщил о возможном продлении лицензии Chevron на работу в Венесуэле на 60 дней

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа готова продлить срок действия лицензии, выданной Chevron Corp. на добычу и экспорт нефти из Венесуэлы, еще на 60 дней на фоне переговоров с президентом страны Николасом Мадуро о депортации нелегальных мигрантов и судьбе арестованных в стране американцев, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

Срок действия имеющейся у Chevron лицензии на работу в стране истекает 27 мая. Изначально планировалось, что компания завершит свою деятельность в Венесуэле 3 апреля.

По словам источников агентства, о продлении лицензии может быть объявлено позднее 20 мая. Примерно в эти же часы состоится встреча спецпосланника Трампа по особым поручениям Ричарда Гренелла с членами правительства Мадуро на острове Антигуа.

Chevron США Венесуэла Дональд Трамп Ричард Гренелла Николас Мадуро
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