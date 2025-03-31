Renault и Nissan изменят условия партнерства

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Renault Group и Nissan Motor Co. договорились об изменении условий партнерства, что повышает гибкость каждой из сторон в плане перекрестного владения акциями.

В соответствии с новыми условиями компании должны владеть не менее 10% акций друг друга, а не по 15%, как это было до текущего момента, сообщает Renault. Как Renault, так и Nissan получают право уменьшить свою долю в партнере, но не обязаны делать этого, отмечается в сообщении.

Изменение условий не касается французского траста, которому Renault ранее передала 28,4% акций Nissan. Траст продавал акции японской компании в последние годы, и в настоящее время является держателем 18,66% бумаг Nissan.

31 марта партнеры также объявили, что Renault приобретет у Nissan долю в индийском СП Renault Nissan Automotive India Private, составляющую 51%, и станет единственным владельцем этой компании. Индийский бизнес при этом продолжит производить модели Nissan.

Кроме того, Nissanя освобождается от обязательства инвестировать в Ampere - европейское подразделения Renault в сфере выпуска электромобилей. Соглашение об инвестициях, заключенное в июле 2023 года, будет расторгнуто.

Ранее сообщалось, что Nissan направит Ampere до 600 млн евро.