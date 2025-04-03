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Внешнеторговый дефицит США в феврале сократился на 6,1%

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Дефицит внешнеторгового баланса США в феврале 2025 года уменьшился на 6,1% относительно предыдущего месяца - до $122,7 млрд, сообщило Министерство торговли страны.

По пересмотренным данным, в январе отрицательное сальдо торгового баланса составило $130,7 млрд, а не $131,4 млрд, как было объявлено ранее.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали сокращения дефицита до $123,5 млрд с объявленного ранее январского уровня.

Объем экспорта из США в феврале увеличился на $8 млрд (2,9%), до рекордных $278,5 млрд. В том числе экспорт товаров вырос на $8,3 млрд, услуг - сократился на $0,4 млрд. В частности, увеличились поставки промышленного сырья и материалов, гражданских воздушных судов, автомобилей и автомобильных компонентов.

Объем американского импорта сократился менее чем на $100 млн и составил $401,1 млрд. Импорт товаров уменьшился на $0,5 млрд, услуг - увеличился на $0,5 млрд.

Дефицит в торговле товарами в позапрошлом месяце уменьшился на $8,8 млрд - до $147 млрд, профицит в сфере услуг сократился на $0,8 млрд - до $24,3 млрд.

США Минторговли
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